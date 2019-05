Nazan Eckes (43) sorgt für süße Spekulationen! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die schöne Moderatorin am Mittwoch einen Schnappschuss, mit dem sie ihrer Community eigentlich nur einen vergangenen Let's Dance-Look präsentieren wollte. Doch ihren Fans fiel nur eins auf: eine leichte Wölbung an Nazans Körpermitte! "Darf ich fragen, ob das ein kleiner Babybauch ist?", fragte ein Follower neugierig. Doch was ist dran an dem niedlichen Gerücht?



