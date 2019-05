Nach ihrer Auszeit in Australien startet Beatrice Egli richtig durch! Am 21. Juni, dem 31. Geburtstag der Sängerin, erscheint ihr neues Album "Natürlich!". Mit ihrer Platte möchte die Sängerin vor allem zeigen, wie facettenreich sie ist! Sie präsentiert sich rockig und wild – schlägt in manchen Liedern aber auch ruhigere Töne an: "Gleichzeitig gibt es natürlich auch bei mir die Momente, wo man nachdenklich ist und sich romantisch vorstellt, wie der Mann den Antrag macht. Oder eben auch mal die Seite von mir, wie es für mich ist, nach all meinen Reisen auch wieder nach Hause zu kommen – wie wichtig mir das ist", erklärte die Schweizerin gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de