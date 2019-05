Das große Finale von Germany's next Topmodel sorgt für Aufregung! Schon kommenden Donnerstag kürt Heidi Klum (45) die Siegerin ihrer 14. Staffel. Auch die vorher ausgeschiedenen Kandidatinnen bekommen die Möglichkeit, einmal vor dem riesigen Live-Publikum zu laufen. Doch zu der Aufregung vor der Show mischt sich bei einigen bereits echtes Muffensausen – schließlich endete das GNTM-Finale 2015 nach einer Bombendrohung in einer Massen-Evakuierung! "Ja, also ich finde, da muss man auf jeden Fall Respekt vor haben!", bestätigte auch Siebtplatzierte Sarah Almoril im Promiflash-Interview die Sorge.



