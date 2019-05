Game of Thrones findet tatsächlich ein Ende! Seit inzwischen acht Jahren begeistert die Geschichte um die Machtkämpfe in den sieben Königslanden Millionen von Zuschauern. Schon am Sonntagabend flimmert die allerletzte Folge der US-amerikanischen Produktion über die TV-Bildschirme – im alles entscheidenden Finale wird sich klären, welche der verbliebenen Figuren den Eisernen Thron besteigen und regieren wird. Doch wer soll die Königin oder der König von Westeros werden? Promiflash stellt euch die potenziellen Kandidaten vor.

1. Jon Snow

Für viele Fans dürfte die Wahl des nächsten Regenten klar sein – schließlich ist Jon, gespielt von Kit Harington (32), das letzte männliche Mitglied der Targaryen-Familie, die den Thron zuletzt rechtmäßig innehatte. Wirklich begeistert ist der vermeintliche Bastard von Eddard Stark von seiner Rolle als König aber nicht: "Wenn Jon die Zeit zurückdrehen könnte [...], dann würde er die Nachricht über seine Herkunft ignorieren!", erklärte Kit im Interview mit Entertainment Weekly.

2. Daenerys Targaryen

Obwohl die Mutter der Drachen, die von Emilia Clarke (32) verkörpert wird, im Halbfinale wegen ihrer zunehmenden Verrücktheit einige Fans verloren hat, besteht auch für sie noch die Chance auf die Herrschaft: Schließlich hat die letzte weibliche Targaryen zahlreiche Völker befreit und Sklaventreiber zur Strecke gebracht. Auch die Tatsache, dass viele Beteiligte noch immer in dem Glauben sind, dass Dany die rechtmäßige Erbin ist, spricht für sie – die Enthüllung von Jons Abstammung könnte ihr aber einen Strich durch die Rechnung machen.

3. Arya Stark

Die jüngste Tochter aus dem Hause Stark hat aufgrund ihrer Abstammung zwar keinen Anspruch auf den Thron, doch einige "Game of Thrones"-Liebhaber vermuten trotzdem, dass die kleine Kämpferin die Krone ergattern könnte. Der Grund: In den vergangenen Staffeln bezwang Arya, dargestellt von Maisie Williams (22), noch jeden Bösewicht – einschließlich des Nachtkönigs. Sollte Daenerys nun ebenfalls zum Schurken werden, könnte Arya auch sie zur Strecke bringen. Für viele Fans endet dieses Szenario jedoch nicht mit der Nadel-Trägerin, sondern ihrem Ex-Halbbruder Jon an der Macht.

4. Sansa Stark

Eine eher weniger verbreitete Theorie sieht die rothaarige Winterfell-Erbin als Königin in Königsmund. Auch die Witwe von Ramsay Bolton hat eigentlich keinen Anspruch auf den Thron – mache ihrer Fans meinen aber: Sie hat bereits in Winterfell bewiesen, dass sie regieren kann und ihr Sinn für Intrigen dürfte auch nicht schaden. Die Mehrheit der Twitter-User sieht die von Sophie Turner (23) dargestellte Figur jedoch nur als Monarchin im Norden.

5. Gendry Baratheon

Zuletzt wurde vermutet, der Schmied und uneheliche Sohn des letzten Königs Robert Baratheon habe beste Chancen auf den Thron. Die Fans begründeten dies mit einer Szene aus der ersten Staffel, in der Ned Stark das Testament für den sterbenden Regenten aufsetzt und seinen "einzig wahren Erben" als Nachfolger einträgt. Der einzige bekannte Nachfahre Roberts – von dem er auch wusste – ist der von Joe Dempsie gespielte Gendry – schließlich stammen Joffrey, Myrcella und Tommen aus der inzestuösen Beziehung zwischen Cersei Lannister und ihrem Bruder Jaime.

Welche "Game of Thrones"-Figur wünscht ihr euch auf dem Eisernen Thron? Stimmt in unserer Umfrage ab!

WENN.com Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Anzeige

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Anzeige

Supplied by WENN.com Maisie Williams als Arya Stark in der dritten "Game of Thrones"-Staffel

Anzeige

Supplied by WENN.com Sophie Turner als Sansa Stark in der sechsten "Game of Thrones"-Staffel

Getty Images Joe Dempsie bei der Premiere der achten Staffel von "Game of Thrones" in New York

Kevin Winter/Getty Images Der Eiserne Thron von "Game of Thrones"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de