Wer macht das Rennen beim Eurovision Song Contest 2019? In wenigen Stunden stehen im großen Finale 26 Acts auf der Bühne – dabei wird Deutschland von dem Duo S!sters vertreten. Alle Acts wollen in Israel den Titel holen und so dafür sorgen, dass der weltweit größte Gesangswettbewerb nächstes Jahr im eigenen Land über die Bühne geht. Doch wem werden wohl die größten Chancen ausgerechnet? Deutschland sehen die Buchmacher jedenfalls eher auf den letzten Plätzen. Die Niederlande hingegen gelten als absoluter Favorit, dicht gefolgt von Australien, der dritte Platz würde laut der Vorab-Einschätzung an Schweden gehen. Das Treppchen knapp verpassen würde die Schweiz und Schlusslicht der Top 5 bildet laut Wettquoten Aserbaidschan.

