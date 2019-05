Der Druck ist hoch für S!sters! Nicht nur, dass das Pop-Duo für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel gut abschneiden will – Laurita Kästel (26) und Carlotta Truman (19) werden vor fast 200 Millionen Zuschauern singen! Stress pur, dem auch schon Michael Schulte (29) ausgesetzt war. Der Sänger erreichte im vergangenen Jahr in Portugal immerhin einen stolzen vierten Platz und weiß, was es bedeutet, vor so vielen Menschen zu performen: "Das war ein unbeschreibliches Gefühl! Man fühlt sich da so ein bisschen wie die Nationalmannschaft des ESCs", erinnerte sich Michael im Promiflash-Interview an den wohl einmaligen Moment.



