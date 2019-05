Endlich bringt Giovanni Zarrella (41) wieder ein neues Album heraus! Die letzte Veröffentlichung des Entertainers – "Ancora Musica" – kam 2010 auf den Markt. Sein musikalisches Comeback kündigte er bereits Anfang des Jahres im Promiflash-Interview beim SemperOpernball an: "Dieses Jahr gibt es von mir wieder richtig viel Musik. Ich habe mich lange aufs Moderieren konzentriert, ich habe mich lange auf Sport-Expertise konzentriert. Ich habe meine Musik etwas vernachlässigt und ich habe im Sommer mein erstes Solo-Album seit Langem – ich singe auf Italienisch und ich bin so heiß drauf." Der Name seiner neuen Platte: "La vita è bella" – darauf singt er die größten deutschen Hits auf Italienisch. Seine erste Single daraus: "Dammi" – eine Cover-Version von Wolfgang Petrys (67) Smash-Hit "Wahnsinn".



