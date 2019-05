Eigentlich kennt Neymar Jr. (27) sie alle: Auf Bildern auf seinen Social-Media-Kanälen posiert der Kicker gerne mal mit Größen wie Lewis Hamilton (34) oder auch David Beckham (44). Man könnte meinen, dass den Fußballer also keine bekannte Persönlichkeit so richtig aus den Socken hauen könnte. Einer schafft das aber offenbar doch: Als Hollywood-Star Will Smith (50) auf einmal in sein Hotelzimmer spaziert kommt, rastet Neymar vor Freude beinahe aus, wie jetzt ein lustiger Clip auf Instagram beweist.



