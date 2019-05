Seit Sommer 2018 ist Charlie Lenehan (20) wieder in festen Händen! Der Bars and Melody-Sänger lernte auf einem Event in der Schweiz die Influencerin Ana Lisa Kohler (21) kennen und lieben. Nach nicht einmal einem gemeinsamen Jahr haben die Turteltauben den nächsten Schritt gewagt und sind zusammen in ihre Wahlheimat Köln gezogen. Im Interview mit Promiflash erzählt Ana: "Es ist sehr schön, es war die richtige Entscheidung für uns beide. Er ist ja aus England gekommen, ich aus der Schweiz – aber es ist schön, zusammen zu leben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de