Selbst ist die Frau! Seit dem Frühjahr 2018 schwebt Klaudia Giez (22) im siebten Himmel: Fast ausschließlich ist die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in Begleitung ihres Freundes Felipe Simon anzutreffen. Kein Wunder, dass da schon mächtig Zukunftspläne geschmiedet werden. Im Promiflash-Interview verriet Klaudia mit K jetzt, dass sie es sogar nicht ausschließen würde, ihrem Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. "Ich denke, ich würde den Antrag machen, weil es mal was anderes wäre." Das klang vor ein paar Monaten allerdings noch ganz anders...



