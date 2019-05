Was die Promis wohl über den deutschen Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest denken? Am vergangenen Samstag stand das Pop-Duo S!sters im Rahmen des Musikwettbewerbs in Tel Aviv auf der Bühne. Für ihre Performance des gleichnamigen Songs "Sisters" sahnten die beiden Sängerinnen Carlotta Truman (19) und Laurita Kästel (26) allerdings gerade einmal 32 Punkte von den Experten-Jurys und null Punkte von den Zuschauern ab, was sie auf den drittletzten Platz katapultierte. Für Inka Bause (50), Guido Cantz und Co. war die dürftige Bewertung jedoch keine große Überraschung: "Irgendwie hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht – ein bisschen mehr Outfit, ein bisschen mehr Glamour, ein bisschen mehr 'Ey, wir sind beim ESC'", erklärte die Bauer sucht Frau-Moderatorin im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de