Farina Opoku, Ann-Kathrin Götze (29) und Pamela Reif (22) – sie alle gehören zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. In den sozialen Netzwerken begeistern sie ihre Follower regelmäßig mit coolen Beauty- oder Fashion-Tipps. Für ein besonderes Projekt haben sich die drei Web-Queens nun aber zusammen getan: Für die Bademodenkollektion von Calzedonia schlüpften sie jetzt in heiße Bikinis – und stellten ihren Beach-Babe-Qualitäten unter Beweis.

Einteiler mit Leoprint oder Cut-Outs sowie Zweiteiler im Retro-Stil – Farina, Ann-Kathrin und Pamela machen in allen Designs eine tolle Figur. Auf die Frage, was ihnen beim Kauf von Beachwear-Teilen wichtig ist, betonte Farina alias Novalanalove: "Ich achte darauf, dass ich mich darin absolut wohlfühle und sie meinen Körper perfekt in Szene setzen." Das ist auf den Aufnahmen des Shootings auch nicht zu übersehen. Mit einem sexy Schmunzeln auf den Lippen präsentiert die Bloggerin ihre weiblichen Rundungen.

Das Fitnessmodel Pamela erklärte ihr Shoppingverhalten so: "Wenn ich Bikinis kaufen gehe, achte ich zum einen darauf, dass sie bequem sind und zum anderen, dass sie nicht verrutschen." Für ihre Kollegin Ann-Kathrin spielt noch ein anderer Faktor eine wichtige Rolle – und zwar die Sommerbräune. Für den perfekten Teint – und den auch möglichst streifenfreien – setzt sie deshalb eher auf Bikinis als auf Badeanzüge.

Calzedonia Farina Opoku, Influencerin

Calzedonia Pamela Reif, Gesicht der neuen Calzedonia Beachwear-Kampagne

Calzedonia Ann-Kahtrin Götze, Model

