Vanessa Mai (27) zieht in ihrem neuen Musikvideo blank! Nachdem die Musikerin im März angekündigt hatte, sich erst mal auf neue Songs zu konzentrieren statt auf Tour zu gehen, bekamen die Fans nun einen ersten Vorgeschmack: Am vergangenen Freitag veröffentlichte Vanessa ihre neue Single "Beste Version" inklusive eines heißen Musikvideos! In dem Titel geht es um Selbstliebe und das Akzeptieren der eigenen Person. Für das YouTube-Video ließ die 27-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen herunter: Sie wurde für den Clip nicht nur splitterfasernackt beim Duschen, sondern auch in heißen Dessous gefilmt!



