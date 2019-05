Die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" hat Lisa-Marie Koroll (21) vor eine echte Herausforderung gestellt! In der Soap spielt die einstige Bibi & Tina-Darstellerin die Schülerin Laura: Die Teenagerin ist total verknallt in ihren Freund Oliver (Justus Czaja). Von seinen Gefühlen geleitet landet das Paar schließlich im Bett und wird intim. Doch wie war es für Lisa-Marie, derart heiße Szenen zu drehen?

Im Promiflash-Interview verriet die 21-Jährige neulich: "Wir haben im Vorfeld viel darüber geredet. Trotzdem war ich super-aufgeregt. Mir war das auch alles ein bisschen unangenehm." Die Situation habe Lisa-Marie etwas überfordert – jedoch nur für einen kurzen Augenblick. "Dadurch, dass wir vor dem Projekt schon so intensive Probezeiträume hatten und uns schon so gut kennengelernt haben, hat es das schon leichter gemacht. Es war am Ende dann nicht mehr so eine Überwindung, wie wenn man jemanden am Set kennenlernt und es dann heißt: 'So, ihr müsst euch jetzt ausziehen'."

Ihrer Familie habe die Thüringerin vorab von den pikanten Szenen erzählt: "Wir gehen zwar mit der Thematik Sex recht offen um, trotzdem war es ein bisschen unangenehm, als sie das am Premierentag gesehen haben", erinnerte sich Lisa-Marie. Letztlich sei ihren Eltern jedoch klar gewesen, "[...] dass das Teil des Berufes ist und sie wussten, dass das irgendwann mal kommen musste."

Die neue RTL II-Serie “Wir sind jetzt” vorab bei TVNOW – ab Samstag, 27.April, wöchentlich eine neue Folge.

Wir sind jetzt, RTL II Lisa-Marie Koroll in "Wir sind jetzt"

Wir sind jetzt, RTL II Justus Czaja und Lisa-Marie Koroll in "Wir sind jetzt"

Instagram / _lisamkoroll_ Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin

