Selbst durch eine Castingshow bekannt geworden, nimmt Sarah Lombardi (26) jetzt am Jury-Pult Platz! Dieter Bohlen (65) verkündete am Sonntag via Instagram: Die einstige DSDS-Zweite wird neue Jurorin bei Das Supertalent! Für den Pop-Titanen sei Sarah die "Idealbesetzung" – sie könne schließlich toll singen und tanzen! Der neue Job dürfte für die Mama des kleinen Alessio (3) also ein Heimspiel werden. "Als Teilnehmerin diverser TV-Shows weiß ich sehr gut, wie es sich anfühlt, von einer Jury bewertet zu werden", beteuerte die Sängerin nach Dieters überraschender Bekanntmachung gegenüber RTL.



