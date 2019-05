Zuckersüße Liebesüberraschung bei Scarlett Johansson (34)! Seit Mai 2017 geht die Hollywood-Schauspielerin mit dem Colin Jost (36) Hand in Hand durchs Leben. Mit dem Saturday Night Live-Star zeigt sie sich immer wieder turtelnd und total verknallt auf den roten Teppichen. Und auch in Zukunft dürfen sich die Fans der Avengers-Darstellerin wohl auf unzählige weitere Pärchen-Auftritte freuen, denn: Nach zwei Jahren Beziehung wollen Scarlett und Colin den nächsten Schritt wagen und werden heiraten!

Die erfreulichen Neuigkeiten verkündete der Pressesprecher der 34-Jährigen, Marcel Pariseau, am Sonntag gegenüber The Associated Press. Wie es zum Antrag kam und wann und wo genau die Hochzeit stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Erst vor zwei Monaten verrieten Bekannte des Duos im Interview mit People allerdings: "Scarlett und Colin sind so verliebt und teilen sehr viele gemeinsame Interessen und denselben Humor. Scarlett ist überglücklich." Das Läuten der Hochzeitsglocken war da also wohl schon vorprogrammiert.

Die blonde Beauty wird aber keinesfalls zum ersten Mal in den Hafen der Ehe einfahren. Von 2008 bis 2011 war sie mit Ryan Reynolds (42) verheiratet, der mittlerweile in Blake Lively (31) eine neue Partnerin gefunden hat. Auch Romain Dauriac schwor sie bereits die ewige Treue, ließ sich aber 2017 scheiden. Mit dem französischen Journalisten hat sie sogar eine Tochter namens Rose Dorothy Dauriac.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei den Emmy Awards im September 2018

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei der American Museum of Natural History Gala

Getty Images Scarlett Johansson bei der "Avengers: Endgame"-Weltpremiere im April 2019

