Diese Woche findet die Chelsea Flower Show in London statt – das berühmteste Gärtnerevent Großbritanniens. Einen Abschnitt der Ausstellung hat Herzogin Kate (37) unter dem Titel "Zurück zur Natur" selbst gestaltet. Am Wochenende besuchte ihre Familie den Garten, wobei bezaubernde Fotos der Prinzen George (5) und Louis (1) sowie von Prinzessin Charlotte (4) entstanden. Doch bei ihrem Ausflug stand nicht nur der Spaß im Vordergrund: Kate will mit ihrem Garten auch eine wichtige Botschaft vermitteln. "Es ist eine natürliche Umgebung, ein wirklich aufregender Ort, den Kinder und Eltern gemeinsam entdecken können. Draußen zu spielen, hat großen Einfluss auf die psychische Gesundheit, besonders von kleinen Kindern", erklärte sie vor Journalisten in einem Video auf dem Instagram-Account der königlichen Familie.

