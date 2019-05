Die Liebesgeschichte von Tessa Young (Josephine Langford, 21) und Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin, 21) geht weiter! Am 11. April lief die Verfilmung des ersten Teils der After-Romanreihe in den deutschen Kinos an. Knapp sechs Wochen später teilte Buchautorin Anna Todd (30) nun mit, dass es eine Fortsetzung geben wird. "Leute, die 'After We Collided'-Ära kommt. Wir bekommen ein Sequel!", schrieb die Schriftstellerin auf ihrem Instagram-Account.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de