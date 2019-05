Am Sonntag trat Verona Pooth (51) in der Koch-Show Grill den Henssler an. Als Unterstützung hatte die 51-Jährige ihren Sohnemann Diego (15) mit dabei. Der Teenager fiel allerdings weniger durch seine Kochkünste auf, als vielmehr durch seine frechen Sprüche: Seine Mutter bezeichnete er als peinlich und stellte ihre Kochkünste infrage. Von seinem Auftritt ist Verona aber nicht verletzt: "Den Humor in der Familie Pooth muss man kennen. Da können sie den Rocco interviewen, da kommt auch keine bessere Antwort herum und er ist gerade einmal sieben", erklärte sie gegenüber Promiflash.



