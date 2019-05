Es ist die Germany's next Topmodel-Sensation des Tages! Am morgigen Donnerstag wird Heidi Klum (45) zum 14. Mal ihre Nachfolgerin küren – bei einer Pressekonferenz verkündete das Supermodel vor wenigen Stunden ebenfalls schon große Neuigkeiten. In Anwesenheit von Promiflash erklärte Heidi stolz: "Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert. Ich mache 20 Jahre. Also mache ich noch sechs Jahre!" Noch bis 2025 soll das Format mit der Modelmama über die Bildschirme flimmern – was die 45-Jährige wohl in den kommenden sechs Jahren an Überraschungen für die Zuschauer bereithält?



