Vanessa Stanats Ausstieg aus Germany's next Topmodel schlägt noch immer hohe Wellen! Vergangene Woche hatte die 21-Jährige verkündet, dass sie aus persönlichen Gründen nicht am großen Finale des Castingformats teilnehmen werde – und das, obwohl Heidi Klum (45) ihr erst kurz zuvor das ersehnte Ticket überreicht hatte! Statt vier stehen nun nur noch drei Mädchen in der Endrunde. Vanessas freiwilligen Exit können die Finalistinnen noch immer nicht fassen. GNTM-Kandidatin Sayana ist sich jedoch sicher: Vanessa hat die Sendung nicht übereilt verlassen. "Ich weiß auch, sie hat ihre Gründe. Sie ist ein sehr, sehr schlaues Mädchen. Das kann nicht einfach nur sein: 'Ja, ich hab einfach kein Bock', oder so!", erklärte sie im Promiflash-Interview.



