Spätestens seit "Durch den Monsun" kennt sie wohl jeder! Tokio Hotel lösten 2005 eine Welle der Hysterie unter Musik-Fans aus – und zwar weit über die deutschen Grenzen hinaus. Die Band um Bill (29) und Tom Kaulitz (29), Georg Listing (32) und Gustav Schäfer (30) verkaufte in den folgenden Jahren mehrere Millionen Tonträger, erhielt etliche Auszeichnungen und füllte riesige Konzerthallen. Doch nun hat der extreme Hype um die Magdeburger Jungs sichtlich nachgelassen!

Am vergangenen Wochenende spielte die Band im Rahmen ihrer Tour "Melancholic Paradise" in München – doch das Bild ist nicht mehr das gleiche wie früher: Wo früher kreischende Teenies um den besten Spot vor der Bühne gerangelt hatten, herrschte nun gähnende Leere! Laut Bild war die Tonhalle, die ohnehin nur 1.500 Personen fasst, am Sonntag nicht einmal zur Hälfte ausverkauft. Zum Vergleich: 2006 spielte Tokio Hotel noch vor 6.000 Zuschauern im Zenith. Doch weniger Leute bedeutet nicht zwangsweise weniger Stimmung! Die Band heizte ihren Fans trotzdem ordentlich ein, animierte sie zum Mitsingen und bot ihnen eine tolle Show.

Dabei hatte Heidi Klum (45) doch ordentlich die Werbetrommel für ihren Verlobten Tom und dessen Band-Kollegen gerührt: Zum einen ist "Melancholic Paradise" der Titelsong der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel. Außerdem postete das Model ein Couple-Pic und schrieb dazu: "Die Melancholic Paradise-Tour beginnt in sechs Tagen." Immerhin erwies Heidi sich als treuer Fan und supportete die Musiker am Sonntag vom Bühnenrand aus.

ActionPress / Ohlenbostel, Guido Tokio Hotel beim Comet 2005

Anzeige

Getty Images Tokio Hotel, 2010

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de