2002 veröffentlichte Jeanette Biedermann (39) ihren Song "Rock my life" – und landete damit einen Mega-Hit: Das Lied kletterte auf den dritten Platz der deutschen Charts, wurde über 250.00 Mal verkauft und mit Gold ausgezeichnet. Zum damaligen Zeitpunkt war die Komposition für Jeanette mehr als nur ein Song, das Stück verkörperte für die Sängerin ein Lebensgefühl. Inzwischen sieht die 39-Jährige das Lied aber mit kritischeren Augen: "Man steht halt natürlich irgendwann da und sagt: 'Come baby, come baby, rock my life" – ja, boah fühle ich das jetzt noch? Mhm, ich weiß nicht mehr.' Also habe ich den Song auch irgendwann nicht mehr gespielt", erklärte sie gegenüber Promiflash. Eine Person konnte diese Einstellung jedoch ändern: Johannes Oerding (37)! Wie hat der Singer-Songwriter das nur geschafft?

