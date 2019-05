Ob Cäcilia nicht nur Heidi Klum (45) um den Finger gewickelt hat? Zurzeit hat die Finalistin alle Hände voll zu tun, um sich auf den großen Germany's next Topmodel Showdown am Donnerstag in Düsseldorf vorzubereiten. Bleibt da noch Zeit für die Liebe? Offiziell ist die Model-Schönheit zwar noch Single – im Interview mit Promiflash gibt sie sich allerdings äußerst geheimnisvoll, was ihren Beziehungsstatus anbelangt. "Also noch bin ich zu haben. Ich betone 'noch'..." Worauf die 18-Jährige hiermit wohl anspielt?

