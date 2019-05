Endspurt bei Germany's next Topmodel! Am Donnerstagabend kürt Heidi Klum (45) in Düsseldorf zum 14. Mal eine ihrer Kandidatinnen zur Staffel-Siegerin. Im Finale kämpfen in diesem Jahr Sayana, Simone und Cäcilia um den Titel – im Moment laufen die drei allerdings ziemlich auf dem Zahnfleisch: Die stressigen Proben, die vielen Interviews und der Schlafmangel zehren ganz schön an den Nerven der Mädchen. "Am ersten Tag war's sehr, sehr hart! Da waren wir schon wirklich sehr genervt", musste Sayana im Interview mit Promiflash zugeben – und auch ihre Mitstreiterin Simone konnte da nur zustimmen.



