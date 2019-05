Wie geht Bibi Claßen (26) mit Web-Hate um? Die YouTuberin startete 2017 eine Kampagne gegen Cybermobbing und betonte damals: Auch sie bleibt davon nicht verschont. Im Promiflash-Interview erklärte sie, dass sie immer versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren, was ihr offenbar auch gelingt. In einem neuen YouTube-Video liest die Influencerin nun Nachrichten von ihrem eifrigsten Kritiker vor – trotz der fiesen Kommentare amüsieren sich Bibi und ihr Mann Julian (26) ganz prächtig! Eins scheint klar: So leicht lässt sich die Blondine nicht unterkriegen.

