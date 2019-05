Simone Hartseil kämpft wegen ihrer ehemaligen Germany's next Topmodel-Konkurrentin Sarah Almoril mit den Tränen! In der vergangenen Woche kam es erneut zum Social-Media-Streit zwischen den beiden Blondinen: Nachdem Simone ein weiteres Mal betont hatte, in der TV-Show gemobbt worden zu sein, platzte Sarah der Kragen. Als Promiflash Simi nun auf Sarahs Anschuldigungen ansprach, wurde das Nachwuchsmodel emotional: "Ich finde das sehr schade und unprofessionell. Mich trifft das sehr und mich trifft das genauso, dass da niemand etwas gegen sagt!", erklärte sie mit feuchten Augen.

Instagram / sarah.gntm.2019, Promiflash Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de