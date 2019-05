Heute Abend ist es so weit! Im großen Finale von Germany's next Topmodel wird Heidi Klum (45) die glorreiche Siegerin der 14. Staffel küren. Zur Wahl stehen noch drei Mädchen: Cäcilia, Sayana und Simone – und alle drei schätzen ihre Chancen auf den Sieg als recht hoch ein. Die Promiflash-Leser hingegen sind sich bereits sicher, wer das Rennen machen wird: Über 66 Prozent der Stimmen in einer Umfrage gingen an... Simi! Doch wird die Studentin ihre Konkurrentinnen tatsächlich abhängen und den Sieg erringen?



