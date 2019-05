Simone Hartseil musste in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel viel Kritik von ihren Kontrahentinnen einstecken: In den Augen der anderen Kandidatinnen habe Simi vor der Kamera eine Show abgezogen. Bei der GNTM-Pressekonferenz zum Finale, bei der auch Promiflash anwesend war, äußerte sich die Chefjurorin Heidi Klum (45) nun erstmals zum Dauer-Drama: "Ich finde, da müssen die Leute auch mal leben und leben lassen. Nicht immer auf anderen rumhacken, mit Fingern drauf zeigen und meckern und Sachen aufbauschen, die echt so unwichtig sind", fand die Modelmama.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de