Nadine Klein (33) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Die Ex-Bachelorette ist wieder in festen Händen. Das machte sie erst am vergangenen Sonntag mit einem Pärchenschnappschuss im Netz öffentlich. Doch wie lange bahnte sich die neue Beziehung der einstigen Kuppelshow-Kandidatin schon an? "Wir kennen uns eigentlich schon relativ lange. Aber eben auf freundschaftlicher Basis, auch über gemeinsame Freunde und sind uns dann immer mal wieder über den Weg gelaufen", offenbarte sie nun im Promiflash-Interview beim Milka Charity-Blobbing-Event.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de