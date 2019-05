Wer tritt in Klaudia Giez (22)' Fußstapfen? Auch in diesem Jahr kämpfen die Germany's next Topmodel-Girls nicht nur um den Show-Sieg: Drei von ihnen haben außerdem die Chance, den "Best Personality"-Award einzuheimsen. Tatjana Danny, Melissa und Theresia Fischer wurden von Heidi Klum (45) höchstpersönlich nominiert – und das kann die elftplatzierte GNTM-Kandidatin Theresia kaum fassen, wie sie in ihrer exklusiven Videobotschaft an Promiflash erzählt: "Ich freue mich so dolle, dass Heidi uns dafür ausgewählt hat, das ist echt etwas richtig, richtig Tolles. Es ist einfach eine ganz, ganz große Ehre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de