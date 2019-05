Germany's next Topmodel-Finalistin Sayana ist mächtig sauer! Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow steht auch ihr Freund im Scheinwerferlicht: Prashath ist selbst Model, Schauspieler und Fitnesstrainer – und erinnert mit seiner Vita viele Zuschauer an Alexander Keen (36) alias Honey! Für Sayana ein schrecklicher Vergleich, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Wir lieben uns einfach und deswegen sind wir auch zusammen! Ich bin nicht mit ihm zusammengekommen, weil er Schauspieler ist und er ist nicht mit mir zusammen, weil er dachte, 'o. k., nächstes Jahr bist du Germany’s next Topmodel 2019'!"



