Hängt die Liebe von Denise Kappès (28) und ihrem Tim wirklich am seidenen Faden? Nach der Trennung von Ehemann Pascal (28) stand dem Ex-Bachelor-Girl ihr Partner eigentlich bei und wollte mit ihr ihren Sohn Ben großziehen. Jetzt kriselt es jedoch bei dem Paar, wie Denise gegenüber RTL bestätigte: "Den Punkt, dass ich da schon stand, tief durchgeatmet habe und gedacht habe: 'Es geht nicht mehr weiter so', den gab es schon öfter!" Doch damit nicht genug: Inmitten dieses Gefühlschaos zog jetzt auch noch Denise' Kumpel Henning Merten bei der Influencerin ein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de