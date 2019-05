Müssen die Germany's next Topmodel Fans jetzt um Simone bangen? Die Finalistin der Castingshow soll laut Modelmama Heidi Klum (45) über akute körperliche Beschwerden klagen – und das so kurz vor dem großen Live-Auftritt. Das bestätigt Simi auch im Promiflash-Interview gut 24 Stunden vor dem großen Showdown: "Es ist halt ein einzigartiges und einmaliges Erlebnis und da spielen viele private Faktoren eine Rolle, gerade gesundheitlich geht es mir nicht so gut. Da muss man natürlich schauen, dass man alles in eine Balance bekommt."



