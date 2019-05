Thomas Behrend und Theresia Fischer sind Mann und Frau! Im großen Finale überraschte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Verlobten mit einer spontanen Hochzeit – live im TV. Heidi Klum (45) höchstpersönlich hielt die Traurede und vereinbarte sogar einen Termin auf dem Düsseldorfer Standesamt, damit die Turteltauben es dann auch offiziell machen konnten. Am Freitag war es dann so weit: Thomas und Theresia haben sich von Düsseldorfs Oberbürgermeister trauen lassen. Promiflash war live vor Ort und erfuhr von der Trauzeugin Tatjana Danny, wie die Zeremonie war: "Also die Trauung fand ich sehr schön. Sie war halt kurz und schlicht. Ich denke mal, das ist typisch so für eine standesamtliche Hochzeit."



