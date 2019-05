Beziehungskrise bei Denise Kappès (28) und ihrem Tim! Wochenlang kursierten Trennungsgerüchte um die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihren Freund. Am vergangenen Donnerstag gab Denise nun tatsächlich bekannt, dass die beiden eine Pause einlegen würden: "Tim und ich haben beschlossen, uns eine Auszeit zu nehmen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Doch wie kam es eigentlich dazu? Promiflash fasst das Drama der vergangenen Tage noch einmal zusammen...



