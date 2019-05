Gerda Lewis (26) ist die neue Bachelorette – und ihre öffentliche Suche nach der großen Liebe verspricht einen ziemlich unterhaltsamen TV-Sommer! Gerade erst machte RTL nach Wochen der Spekulationen offiziell: Die Ex-Germany's next Topmodel-Schönheit hat sich im Rennen um den Rosenjob gegen Angelina Heger (27) und Vanessa Prinz durchgesetzt! Promiflash nennt euch drei Gründe, warum Gerda die absolut richtige Wahl ist und alle bisherigen Bachelorettes in den Schatten stellen könnte!

1. Die Showbusiness-Erfahrung

Gerda tauchte Anfang 2018 so richtig auf der Reality-TV-Bildfläche auf: Damals versuchte sie noch, in Heidi Klums (45) Castingshow zum nächsten Topmodel gekürt zu werden. Schon zu dieser Zeit wusste die durchtrainierte Beauty, wie man polarisiert und sich perfekt in Szene setzt. Auch der Modelmama stach sie wegen ihrer sexy Erscheinung sofort ins Auge: "Sie ist wie ein Playboymodel", scherzte die 45-Jährige bei einem der Shootings. Doch obwohl Gerda es nur auf den 17. Platz schaffte, steht sie auch weiterhin im Rampenlicht. Ihren Instagram-Account hat sie bis heute auf über 500.000 Follower gepusht. Da ist es doch sicher ein Klacks für die 26-Jährige, 22 attraktive Männer um den Finger zu wickeln und sich nebenbei auch noch gut im TV zu verkaufen!

2. Die extrovertierte Art

Gerda ist alles andere als ein graues Mäuschen! Das Fitness-Model zögerte in der Vergangenheit nicht, seinen Mund aufzumachen. Nach der Trennung von ihrem Ex Tobi gab sie den Fans beispielsweise Auskunft darüber, was zwischen den beiden alles schiefgelaufen war. Auch was spätere Liebeleien mit anderen VIPs anging, nahm sie kein Blatt vor den Mund – und stellte beispielsweise Philipp Stehler (30) als Fremdgeher bloß! In Sachen Beauty-Eingriffe war Gerda in der Vergangenheit ebenfalls ziemlich transparent: Sie erklärte nicht nur, warum sie ihre Brüste vergrößern ließ, sondern auch wie viel Geld sie dafür in die Hand genommen hatte. Wenn Gerda als Bachelorette nur halb so direkt mit den Jungs umgeht, können die Zuschauer eine Menge Highlights erwarten.

3. Die Freizügigkeit

Schon allein wegen Gerdas Selbstbewusstsein könnte diese Staffel ganz anders als die vorherigen werden. Denn keine der bisherigen Rosenladys zeigte sich im Netz vorab schon so freizügig! Die Influencerin ist perfekt in Form und präsentiert immer wieder gerne ihre Kurven – vor allem ihren knackigen Po hält sie ohne falsche Scham in die Kamera. Es könnte also durchaus sein, dass die Fans 2019 eine so knapp bekleidete Bachelorette wie noch nie zu Gesicht bekommen werden! Denn schaut man sich Gerdas aktuelle Lieblingsoutfits an, so findet man XXL-Dekolletés, knappe Crop Tops oder auch ziemlich enge und kurze Shorts. So gekleidet wird die Blondine sicher nicht nur bei den 22 Teilnehmern, sondern auch beim Publikum für große Augen sorgen!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im April 2019

Anzeige

ActionPress Gerda Lewis auf dem "Deutschen Bloggerpreis"

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im April 2019

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Urlaub



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de