Matthias Höhn (23) hat nicht nur privat der Hauptstadt den Rücken gekehrt – der Seriendarsteller verlässt nun auch ganz offiziell Berlin - Tag & Nacht! Als sein Seriencharakter Pascal vom Seitensprung seiner Freundin Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 22) erfährt, packt der leidenschaftliche Fußballer seine Sachen. Ein Schritt, der Matze auch im echten Leben nicht leicht gefallen ist. "Ich habe wirklich so viel gelernt und dies war damals die bisher wichtigste Entscheidung in meinem Leben", schreibt der 23-Jährige auf Instagram. Immerhin habe er dank BTN seine Freundin Jenefer Riili kennengelernt, mit ihr hat Matthias sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch nach zwei Jahren sei es Zeit, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.



