Nun ist es raus! Simone ist Germany's next Topmodel 2019 – gestern Abend stieg das große Finale der Casting-Show. Doch nicht nur die 21-Jährige durfte sich über einen erfolgreichen Abschluss der Show freuen – auch für ProSieben scheint GNTM in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen zu sein: Der Sender sprach schon im Vorfeld des Finales von der besten Staffel seit sieben Jahren!

Nach Angaben von Presseportal hat die 14. Auflage der Casting-Show im Schnitt einen Marktanteil von 17,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht – dies ist der beste Wert seit sieben Jahren. Der ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erklärt stolz: "'Germany's next Topmodel' gehört zweifellos zu den stärksten TV-Marken im deutschen Fernsehen!" Auch im Netz kann das Format offenbar starke Zahlen verzeichnen: Mit 826.000 Followern ist der Instagram-Account von GNTM aktuell das reichweitenstärkste Profil aller Sender und Formate in Deutschland.

Bei den Fans jedoch fiel das Finale gnadenlos durch: Eigentlich sollten zahlreiche Top-Stars wie Channing Tatum (39), Ellie Goulding (32) oder die Jonas Brothers die Stimmung anheizen – bei den meisten Anhängern sorgte die Show aber für Ernüchterung. "Was war denn dieses Mal mit dem Finale los? Es wirkte total unorganisiert und unprofessionell", brachte ein User seine Enttäuschung zum Ausdruck.

Getty Images Simone und Sayana im GNTM-Finale, 2019

Getty Images Channing Tatum mit seinen Tänzern im GNTM-Finale 2019

Getty Images Kevin und Joe Jonas im Finale von "Germany's next Topmodel"

