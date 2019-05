Eine Hochzeit bei Germany's next Topmodel? Das hat es in all den Jahren wirklich noch nie gegeben! Die diesjährige Casting-Kandidatin Theresia Fischer gab ihrem Verlobten Thomas während der Live-Show am Donnerstagabend das Jawort. Nicht nur die Zuschauer waren davon überrascht – auch Show-Gast Thomas Gottschalk (69) hatte damit offenbar so gar nicht gerechnet. Promiflash hat die ersten Fotos der schrillen Zeremonie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de