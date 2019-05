Lizzy Howell ist der heimliche Star des Eurovision Song Contest 2019! Am 18. Mai trat die US-Amerikanerin gemeinsam mit Bilal Hassani für Frankreich auf: Während der Musiker seinen Hit "Roi" performte, legte die 18-Jährige eine bewegende Ballet-Performance hin – und verzauberte damit das Publikum. Wegen ihrer üppigen Kurven entspricht die junge Frau nicht unbedingt dem Klischee einer Ballerina, wie sie selbst auf Instagram klarmacht: "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich schon in jungen Jahren beweisen musste, und ich beziehe das direkt auf die Tatsache, dass die Leute glaubten, ich sei aufgrund meines Gewichts keine gute Tänzerin!" Lizzy glaubte jedoch an ihren Traum – und bewies spätestens mit ihrem ESC-Auftritt, dass ihre Leidenschaft keine perfekten Maße kennt.



