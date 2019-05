Am Donnerstag wurde es offiziell bestätigt: Gerda Lewis (26) ist die neue Bachelorette! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird in diesem Sommer die Rosen in der Kuppel-Show verteilen. Da es im richtigen Leben mit der Liebe einfach nicht klappen wollte, versucht die Blondine nun eben auf diesem Weg, ihren Traummann zu finden. Promiflash hat ihren einstigen GNTM-Kolleginnen Toni (19) und Julianna (21) die News vor laufender Kamera mitgeteilt – und die sind total begeistert! "Ich glaube, das wird auch lustig. Das ist mal eine, die nicht so: 'Oh, ich hoffe, ich beleidige die anderen nicht' – die nicht so steif ist", schildert Toni.



