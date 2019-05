Jay Alvarrez hat es wieder erwischt! Der Social-Media-Star jettete seit seiner Trennung von Model-Kollegin Alexis Ren (22) im Februar 2017 solo durch die Welt. Das hat sich jetzt geändert. Seine neue Angebetete ist keine Geringere als die italienische Influencerin Valentina Fradegrada, der auf Instagram über 1,6 Millionen Fans folgen. Wie die ersten Liebes-Schnappschüsse beweisen, können die beiden Turteltauben gar nicht genug voneinander bekommen!

Wie schon mit seiner Ex Alexis, teilt der Fotograf nur zu gerne heiße Bilder von sich und seiner Partnerin an den schönsten Orten der Welt. Das erste Pärchen-Selfie der beiden postete der Video-Producer Anfang Mai. Darauf strahlen die beiden mit Partnerlook-Zöpfen in Santa Monica in die Kamera. Derzeit befindet sich das frisch verliebte Pärchen auf Ibiza und der Surfer-Boy veröffentlichte von dort bereits zwei extrem freizügige Pics seines Lieblings. Und auch die Italienerin lässt ihre Follower an der neuen Liebe teilhaben.

Aufmerksame Fans der brünetten Schönheit konnten schon Anfang März das erste gemeinsame Bild der beiden Models sehen. Damals waren die Zwei gemeinsam auf den Bahamas – wie ein Beitrag von Valentina zeigte. Auf dem Foto präsentiert die Kurven-Queen ihr pralles Hinterteil in einem schwarzen Badeanzug inklusive Side-Boob-Alarm. Von Jay ist nur die Hand zu sehen, die die Hand seiner neuen Freundin festhält.

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada im März 2018 auf Hawaii

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Jay Alvarrez und Valentina Fradegrada im Mai 2019 auf Ibiza

Anzeige

Instagram / valentinafradegrada Jay Alvarrez hält Valentina Fradegradas Hand im März 2019 auf den Bahamas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de