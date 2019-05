Wie rührend! Tatjana Danny stand ihrer einstigen Germany's next Topmodel-Gefährtin Theresia Fischer am heutigen Tag zur Seite, als diese ihrem Thomas Behrend im Standesamt in Düsseldorf das Jawort gegeben hat. Auch bei der Spontan-Hochzeit am Tag zuvor beim großen GNTM-Finale war sie mit dabei gewesen. Im Interview mit Promiflash schwärmte sie jetzt von diesen besonderen Momenten und erklärte: "Es war sehr schön."



