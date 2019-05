Das war die Überraschung für alle Supertalent-Fans: Sarah Lombardi (26) wird in der kommenden Staffel der Castingshow Sylvie Meis (41) in der Jury beerben. Doch ist das ein Grund für böses Blut zwischen der Sängerin und der Moderatorin? Im Promiflash-Interview beim Milka Charity-Blobbing-Event gab sich Sarah jedenfalls bescheiden:"Also, ich freue mich natürlich und ich möchte niemandem irgendeinen Platz wegnehmen oder so. Aber ich glaube, dass Sylvie mir das auch nicht übel nehmen wird und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frau."



