Leonard Freier (34), Luca Hänni (24) und Nadine Klein (33) nahmen diese Woche beim Milka-Blobbing-Event in Hamburg teil. Aber was ist Blobbing? Das Prinzip lautet: Einer sitzt am einem Ende eines Airbags im Wasser – ein anderer Teilnehmer springt auf die Luftmatratze und schießt Ersteren ins kühle Nass. Doch bei der Veranstaltung stand nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern vor allem der gute Zweck: "Ich finde, Kinder sind das Wichtigste und Wertvollste auf der Welt. Ich bin selber Vater einer vierjährigen Tochter und ich finde es toll, was die Make-a-wish-Foundation macht: Sie erfüllt kranken Kindern Wünsche, die sonst nicht in Erfüllung gehen würden", erklärte Leonard gegenüber Promiflash. Gil Ofarim (36) ging sogar noch einen Schritt weiter: "Wenn man so einfach, so viel Geld für den guten Zweck machen kann, dann würde ich für den Rest meines Lebens nur noch ins Wasser hüpfen."



