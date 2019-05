Ob rot, blond oder schwarz – Oana Nechiti (31) verändert gerne mal ihren Haar-Style. Im Promiflash-Interview plaudert die DSDS-Jurorin jetzt aus, welchen Look ihr sechsjähriger Spross am liebsten an ihr mag: “Meinem Sohn gefällt tatsächlich das rote Haar am meisten. Für ihn ist seine Mami rothaarig. Wenn er ein Bild mit Mama zeichnet, dann hat seine Mama immer rote Haare.” Welche Haarfarbe ihr Mann Erich Klann (32) besonders an der Tänzerin gefällt, erfahrt ihr im Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de