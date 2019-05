Will Alexander Hindersmann (30) nach Die Bachelorette einen zweiten Liebes-Versuch im TV wagen? Im vergangenen Jahr gewann der Fitnesstrainer das Herz von Nadine Klein (33) – die Beziehung sollte jedoch nicht von Dauer sein. Jetzt bietet sich dem Hottie aber eine zweite Chance, die er offenbar am Schopf packen will. Wie ein Insider gegenüber Promiflash verriet, ist Alexander auch bei den Dreharbeiten für die diesjährige Staffel der Kuppelshow eingeplant.



