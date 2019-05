Wird es Ennesto Montés Kids zu schlüpfrig? Der 44-Jährige zeigt gerne, was er hat: Nachdem der Schlagersänger sich sehr medienwirksam seinen Penis hat aufspritzen lassen, präsentierte der TV-Star seinen nun optimierten Mini-Monté auch gleich jedermann: In der Nackt-Dating-Show Naked Attraction zog er blank! Doch neben seinem Dasein als freizügiger Entertainer ist Ennesto auch zweifacher Vater: Schämen sich seine Söhne eigentlich manchmal für ihn?

Wie Bild berichtet sind seine Stammhalter 8 und 13 Jahre alt. Wie gehen sie damit um, dass Papi vor allen Augen so offen über Sex spricht und sich im Fernsehen auszieht? "Ich hab das alles im Vorfeld mit meinen Kindern besprochen. Das mache ich jetzt mit allen Projekten. […] Ich verstehe zu 100 Prozent, wenn ihnen das unangenehm ist und ich meinen Söhnen peinlich bin", offenbarte der Ex von Helena Fürst (45) im Interview mit der Zeitung. Doch ruhiger will es der Medienliebling trotzdem nicht angehen lassen oder gar einen Gang herunterschalten. Für ihn steht fest: "Ich stehe dazu, was ich mache!"

Zuletzt wollte der Partysänger sogar einen Porno drehen. In einer Hauptrolle: Sein operiertes Gemächt. Doch kurz vor Produktionsbeginn mit zwei Damen sagte Ennesto das Filmchen ab. Könnt ihr verstehen, dass der gebürtige Serbe seinen Kids manchmal peinlich ist? Stimmt in der Umfrage ab!

AEDT/WENN.com Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

AEDT/WENN.com Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

