So denkt Eurovision Song Contest-Moderatorin Bar Refaeli (33) über die Niederlage der S!sters! Trotz einer starken Performance am vergangenen Samstag konnten Laurita Kästel (26) und Carlotta Truman (19) beim ESC nur den vorletzten Platz für Deutschland ergattern. Der Grund für diese Pleite war besonders bitter: Die Mädels bekamen keinen einzigen Punkt von den Zuschauern! Die Moderatorin Bar verkündete die traurigen Neuigkeiten auf der großen Live-Bühne in Tel Aviv – im Promiflash-Interview beim Mazda Spring Cocktail 2019 erklärt sie jetzt aber, warum Laurita und Carlotta trotzdem noch lange keine Verlierer sind!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de